avstrali-ya

Ребя в чем причина на сайте 53nov.ru в низу на главной странице есть карта. На компе все работает нормально фото 1 а если зайти с телефона над картой где свежие объявления фон становится темным .
Максим avstrali-yaavstrali-ya
- Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ребята на сайте были карты Яндекса все работало но дня три как перестало работать в чем причина может быть. Переключился на Гугл карты они тоже выдают ошибку. Раньше на карте можно было указать местоположение объекта. Первое фото ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Ребята такая проблема не везде отображается фавикон на сайте он работает но если воити в личный кабинет то там он пропадает нужно исправитьВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно изменить вид наведения подсказки на карте при наведение мышки у меня сейчас появляется стандартная подсказка нужно сделать как на фото ниже. Как я понимаю нужно вот этой строке задать стили [code]attr['title'] = paths[country].name;[/code] Файлы карты прикрепил к заданиюВеб-программирование15 заявокЗакрыт5 лет назад
Ребята подскажите пожалуйста как решить такой вопрос ?Tакая проблемам на сайте при добавление магазина есть поле для ввода сайта.Я ввожу допустим в поле сайт такой адрес http://caJJut.net/vmry сохраняю далее нажимаю на ссылку для перехода и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно реализовать мультизагрузку фото на сайте у меня сейчас загружаются фото по одной сами фото загружаются вот этими строками. [code]Фотографии (не более штук) [/code]Или нужно будет переделать еще что то ?Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно вывести число объявлений в разделе на сайте. Сейчас у меня выводится число объявлений в категории смотрите фото нарисовал что где выводить. Также прикрепил фаил где это нужно сделать. P/S для примера число объявлений в категории выводится ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ребята такая проблемам на сайте есть поле для ввода сайта все работает но есть одно но. Я ввожу допустим в поле сайт такой адрес http://catcut.net/vmry сохраняю далее нажимаю на ссылку для перехода и меня кидает на сайт http://catcut.net ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать что бы при открытие модального окна убирался отступ с права он появляется на мобильных устройствах смотрите фото. Сейчас само окно выведено вот так сама ссылка для открытия окна. [code]'.$img_zoom.''; ?> [/code]В файле fancy.js прописано так. [code]$(".example1").fancybox({ ...HTML-верстка30 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте есть карта при наведение на район выводится подсказка типа titl смотрите фото 2 в само js файле выглядит так фото 3 мне нужно сделать как на фото 1 вот этот сайт для примера http://vega.elite-board.ru/Закрыт6 лет назад
Нужно доработать слайдер на сайте а точнее увеличение фото. Сейчас в админки размер фото стоит 631px этот размер используется на страницы обявления мне нужен еще один размер для слайдера для показа большого фото. На сайте формируется две ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ребята подскажите как в этом куске кода задать размер фото ? [code]$rez=count($am);if($rez>0) { if($rru['r_normal']==5 || $rru['r_normal']==6) { $wd=$rru['r_foto_normal']; $hd=intval($rru['r_foto_normal']/4*3)+2; } else { $wd=$rru['r_foto_normal']; $hd=$rru['r_foto_normal']+2; ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Собственно, есть модальное окно. Необходимо сделать его действительно модальным, т.е. запретить прокручивание подлежащего содержимого основного окна. Как сделать как вот тут[url=http://volganin.net/items/doska_obreznaja_estestvennoj_vlazhnosti_10508]http://volganin.net/items/doska_obreznaja_estestvennoj_vlazhnosti_10508[/url] нужно нажать на увеличение фото. Я сделал вот так сама кнопка. [code]'.$img_zoom.''; ?>[/code]Это прописала в файле fancy.js [code]$(".example1").fancybox({ ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно в админки добавить еще один размер фото для слайдера так же как сделано для маленького фото и для большого, смотрите фото. Добавить нужно в файле global.php и вывести этот размер в файле idv_foto2 (1).php. Сами файлы прикрепил.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Ребята помогите встроить мой код php в слайдер фоторама ? Вот у меня такой код слайдера мне нужно его встроить в фотораму. мой слайдер прикрепил к заданию КОД выводит миниатюры[code][/code][b]код выводит большие фото [code][/code][/b] Должно получится как вот тут http://vizzel.elite-board.org/messages/26-Yamaha-XVS-650.html на ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
Ребята помогите решить проблему с ошибкой на странице.Суть такая сделал смену вида объявлений плиткой но если включить этот режим и нажать сортировка например по цене или дате и попробовать перейти на другую страницу то она ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $3
Нужно сделать переключение между файлами вид объявлений плиткой и вид списком. У меня два файла с выводом списком tab.php , sort_tab.php и два файла с выводом плиткой. sort_tab_img.php , tab_img.php сами фаилы прикрепил к заданиюЗакрыт6 лет назад
Ребята подскажите как исправить js фаил что бы работало переключение вида объявлений ? Суть такая нужно сделать переключение между файлами вид объявлений плиткой и вид списком. У меня два файла с выводом списком tab.php , sort_tab.php и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать размытие фона за фото как сделано вот тут http://vizzel.elite-board.org/messages/5-Zhenskie-dzhinsy-LEE-relaxed-FIT-premium.html или как сделано на авито У меня сейчас сделано так но просто позади фото вставлена картинка с фономЗакрыт6 лет назад
Такой вопрос на сайте есть возможность выводить с админки обычные баннеры картинка + ссылка, но мне нужно сделать так что бы ещё можно было вставлять код рекламы яндекс + adsense то есть сделать поле для ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад