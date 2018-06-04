avstrali-ya

Максим avstrali-ya

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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  • Исправить отображение фона

    Ребя в чем причина на сайте 53nov.ru в низу на главной странице есть карта. На компе все работает нормально фото 1 а если зайти с телефона над картой где свежие объявления фон становится темным .

    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перестала работать карта на сайте

    Ребята на сайте были карты Яндекса все работало но дня три как перестало работать в чем причина может быть. Переключился на Гугл карты они тоже выдают ошибку. Раньше на карте можно было указать местоположение объекта. Первое фото ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменить вид вывода подсказки при наведение на область

    Нужно изменить вид наведения подсказки на карте при наведение мышки у меня сейчас появляется стандартная подсказка нужно сделать как на фото ниже. Как я понимаю нужно вот этой строке задать стили [code]attr['title'] = paths[country].name;[/code] Файлы карты прикрепил к заданию

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обрезает ссылку на сайт исправить

    Ребята подскажите пожалуйста как решить такой вопрос ?Tакая проблемам на сайте при добавление магазина есть поле для ввода сайта.Я ввожу допустим в поле сайт такой адрес http://caJJut.net/vmry сохраняю далее нажимаю на ссылку для перехода и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реализовать мультизагрузку фото на сайте.

    Нужно реализовать мультизагрузку фото на сайте у меня сейчас загружаются фото по одной сами фото загружаются вот этими строками. [code]Фотографии (не более штук) ﻿[/code]Или нужно будет переделать еще что то ?

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вывести число объявлений в разделе

    Нужно вывести число объявлений в разделе на сайте. Сейчас у меня выводится число объявлений в категории  смотрите фото нарисовал что где выводить. Также прикрепил фаил где это нужно сделать. P/S для примера число объявлений в категории выводится ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Вывести поле для ввода сайта с активной ссылкой

    Ребята такая проблемам на сайте  есть поле для ввода сайта все работает но есть одно но. Я ввожу допустим в поле сайт такой адрес http://catcut.net/vmry  сохраняю  далее нажимаю на ссылку для перехода и меня кидает на сайт http://catcut.net  ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Убрать полосу прокрутки при вызове модального окна

    Нужно сделать что бы при открытие модального окна убирался отступ с права он появляется  на мобильных устройствах смотрите фото. Сейчас само  окно выведено вот так сама ссылка для открытия окна. [code]﻿'.$img_zoom.''; ?&gt; [/code]В файле fancy.js прописано так.  [code]﻿$(".example1").fancybox({ ...

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать всплывающую подсказку на карте

    На сайте есть карта  при наведение на район выводится подсказка типа titl смотрите фото 2 в само js файле выглядит так фото 3 мне нужно сделать как на фото 1 вот этот сайт для примера http://vega.elite-board.ru/

    Javascript
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать слайдер на сайте.

    Нужно доработать слайдер на сайте а точнее увеличение фото. Сейчас в админки размер фото стоит 631px этот размер используется на страницы обявления  мне нужен еще один размер для слайдера для показа большого фото. На сайте формируется две ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Зафиксировать всплывающее окно

    Собственно, есть модальное окно. Необходимо сделать его действительно модальным, т.е. запретить прокручивание подлежащего содержимого основного окна.  Как сделать  как вот тут[url=http://volganin.net/items/doska_obreznaja_estestvennoj_vlazhnosti_10508]http://volganin.net/items/doska_obreznaja_estestvennoj_vlazhnosti_10508[/url] нужно нажать на увеличение фото.  Я сделал вот так сама кнопка.  [code]﻿'.$img_zoom.''; ?&gt;[/code]Это прописала в файле fancy.js  [code]﻿$(".example1").fancybox({ ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить дополнительный размер фото для слайдера

    Нужно в админки добавить еще один размер фото для слайдера  так же как сделано для маленького фото и для большого, смотрите фото. Добавить нужно в файле global.php  и вывести этот размер в файле idv_foto2 (1).php. Сами файлы прикрепил.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Встроить слайдер фоторама на сайт

    Ребята помогите встроить мой код php в слайдер фоторама ? Вот у меня такой код слайдера мне нужно его встроить в фотораму. мой слайдер прикрепил к заданию КОД выводит миниатюры[code]﻿[/code][b]код выводит большие фото [code]﻿[/code][/b] Должно получится как вот тут http://vizzel.elite-board.org/messages/26-Yamaha-XVS-650.html на ...

    PHPJavascriptHTMLCSSjQuery
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ошибка на странице сайта в панели

    Ребята помогите решить проблему с ошибкой на странице.Суть такая сделал смену вида объявлений плиткой  но если включить этот режим и нажать сортировка например по цене или дате  и попробовать перейти на другую страницу то она ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать переключение между файлами вид плиткой и вид списком

    $3

    Нужно сделать переключение между файлами вид объявлений плиткой и вид списком. У меня два файла с выводом списком tab.php , sort_tab.php и два файла с выводом плиткой. sort_tab_img.php , tab_img.php сами фаилы прикрепил к заданию

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Не работает js фаил?

    Ребята подскажите как исправить js фаил что бы работало переключение вида объявлений ? Суть такая нужно сделать переключение между файлами вид объявлений плиткой и вид списком. У меня два файла с выводом списком tab.php , sort_tab.php и ...

    JavascriptWordPressAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать размытие фона

    Нужно сделать размытие фона за фото как сделано вот тут http://vizzel.elite-board.org/messages/5-Zhenskie-dzhinsy-LEE-relaxed-FIT-premium.html или как сделано на авито  У меня сейчас сделано так но просто позади фото вставлена картинка с фоном

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вывод рекламного баннера на сайте ?

    Такой вопрос на сайте есть возможность выводить с админки обычные баннеры картинка + ссылка,  но мне нужно сделать так что бы ещё  можно было вставлять код рекламы яндекс  + adsense  то есть  сделать поле для ...

    Баннер для сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Warkshow
Иван 
26 летЭстония
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Переписать маленький фаил с табличной на div верстку.
Отличный заказчик, все честно и быстро
Работа выполнена в срок советую как исполнителя.
Ответный отзыв
AlexVio
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Ошибка на странице сайта в панели
Поставил конкретные задачи, по выполнению своевременно оплатил Рекомендую
Всё сделано хорошо. Правки после тестирования внесены. Все дополнительные просьбы учтены. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
mustazhap
Рустем 
25 летВеликобритания
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Задать расстояние между элементами
Четко объяснил что нужно сделать. Был рад с Вами поработать!
Рекомендую Рустема переделал код как и нужно было всегда на связи буду обращаться еще.
Ответный отзыв
PhpSoft
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$3
7 баллов
6 лет назад
Настроить cron уведомления
Всё ок, за исключением того, что услуги так и не были оплачены.
Все сделано отлично рекомендую как исполнителя.
Ответный отзыв
Digital_volt
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
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Разобрались с заказом за час. На фрилансе главное сроки и общение. Тут все на уровне. Рекомендую.
Спасибо отличный исполнитель сделано все быстро и качественно советую как исполнителя.
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