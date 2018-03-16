Специалист широкого профиля.
- Верстка HTML5+CSS3+JQuery
- Контекстная реклама (имеются сертификаты по Гуглу и Яндексу)
- SEO оптимизация сайта (начинается всегда с Тех. Аудита).
- Настрйока облачной версии Битрикс24, любые Бизнес-процессы
Официальный опыт в Digital сфере 8 лет.
Пишите решим любую проблему, придумаем костыли под ваши нужны.
Реализую как простые доработки по верстке.
А так же и качественные проекты под ключ.
Из последнего:
https://copygroupllc.com/ - Система Лендингов+ контекстная реклама, весь контент уникален отфоткан собственноручно, интегрировано все с битрикс24 (используется вместо CMS (я же говорил придумаем любые костыли)), так же интегрирован roistat.
http://russia.stropuva.ru - Дизайн с нуля, интеграция с Diafan CMS
http://strigi.spb.ru - html лендинг с подключением CRM Yclients.
Очень богатый опыт настройки CRM Bitrix24.