Digital Marketing, Верстка, дизайн, битрикс24

Специалист широкого профиля.

- Верстка HTML5+CSS3+JQuery

- Контекстная реклама (имеются сертификаты по Гуглу и Яндексу)

- SEO оптимизация сайта (начинается всегда с Тех. Аудита).

- Настрйока облачной версии Битрикс24, любые Бизнес-процессы

Официальный опыт в Digital сфере 8 лет.

Пишите решим любую проблему, придумаем костыли под ваши нужны.

Реализую как простые доработки по верстке.

А так же и качественные проекты под ключ.

Из последнего:

https://copygroupllc.com/ - Система Лендингов+ контекстная реклама, весь контент уникален отфоткан собственноручно, интегрировано все с битрикс24 (используется вместо CMS (я же говорил придумаем любые костыли)), так же интегрирован roistat.

http://russia.stropuva.ru - Дизайн с нуля, интеграция с Diafan CMS

http://strigi.spb.ru - html лендинг с подключением CRM Yclients.

Очень богатый опыт настройки CRM Bitrix24.