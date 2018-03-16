Digital_volt

Александр Digital_volt

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Digital Marketing, Верстка, дизайн, битрикс24

Специалист широкого профиля.

- Верстка HTML5+CSS3+JQuery

- Контекстная реклама (имеются сертификаты по Гуглу и Яндексу) 

- SEO оптимизация сайта (начинается всегда с Тех. Аудита).

- Настрйока облачной версии Битрикс24, любые Бизнес-процессы 

Официальный опыт в Digital сфере 8 лет. 

Пишите решим любую проблему, придумаем костыли под ваши нужны.

Реализую как простые доработки по верстке.

А так же и качественные проекты под ключ.

Из последнего:

https://copygroupllc.com/ - Система Лендингов+ контекстная реклама, весь контент уникален отфоткан собственноручно, интегрировано все с битрикс24 (используется вместо CMS (я же говорил придумаем любые костыли)), так же интегрирован roistat.

http://russia.stropuva.ru - Дизайн с нуля, интеграция с Diafan CMS

http://strigi.spb.ru - html лендинг с подключением CRM Yclients.

Очень богатый опыт настройки CRM Bitrix24.

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Отзывы заказчиков

avstrali-ya
Максим 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
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Спасибо отличный исполнитель сделано все быстро и качественно советую как исполнителя.
Разобрались с заказом за час. На фрилансе главное сроки и общение. Тут все на уровне. Рекомендую.
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