ранее работал с этим исполнителем, все было быстро и в срок. В этот раз все с точностью до наоборот, вместо 4 дней прошло 11, никакого результата не предоставлено, буду заказывать у другого исполнителя. По срокам сильно подвел как и с проектом! Не рекомендую!