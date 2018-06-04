mustazhap

Рустем mustazhap

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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процент рекомендаций
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0 из 5

Отзывы заказчиков

genman
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$80
3 балла
6 лет назад
Необходимо сверстать сайт лендинг на базе готового дизайна
ранее работал с этим исполнителем, все было быстро и в срок. В этот раз все с точностью до наоборот, вместо 4 дней прошло 11, никакого результата не предоставлено, буду заказывать у другого исполнителя. По срокам сильно подвел как и с проектом! Не рекомендую!
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$110
2 балла
7 лет назад
Выполнить адаптивную верстку
HTML
С исполнителем договорились о поэтапной демонстрации и передаче результатов работ, этапы занимали по 1,5-2 дня. Сегодня 7 день с начала работ, обратной связи нет уже 5 дней, макетов получено 0. Проект сорван.
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Заглушка для сайта на мотив лендинга
HTML
Рустем, сделал лучше чем требовалось. Качество и сроки на высоте.
Заказчик который знает то что хочет на вес золота) Был рад работать с Вами!
Ответный отзыв
genman2712
Юрий 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
$40
10 баллов
7 лет назад
Необходимо сверстать сайт по готовому макету
Работа велась с готовым дизайном, Рустем всегда был на контакте. Срок не затянул, доработки выполнял сразу после получения инструкций. Конструктивный подход, денег не клянчит, работу выполнил отлично. Думаю буду работать с ним дальше. От сотрудничества приятное впечатление.
Очень грамотный, адекватный и понимающий своё дело человек. Который объясняет все конкретно. Всегда на связи и оплата вовремя. Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
victtory
Наталья 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Верстка адаптивного магазина из формата .ai
Все хорошо
Отличный заказчик. В дальнейшем с радостью буду сотрудничать!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
13 отзывов(-3)
$10/час
от $50
#481
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $100от 5 дней
#150
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $300от 5 дней
#986