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0 из 5
Отзывы заказчиков
$80
3 балла
6 лет назад
ранее работал с этим исполнителем, все было быстро и в срок. В этот раз все с точностью до наоборот, вместо 4 дней прошло 11, никакого результата не предоставлено, буду заказывать у другого исполнителя. По срокам сильно подвел как и с проектом! Не рекомендую!
$110
2 балла
7 лет назад
HTML
С исполнителем договорились о поэтапной демонстрации и передаче результатов работ, этапы занимали по 1,5-2 дня. Сегодня 7 день с начала работ, обратной связи нет уже 5 дней, макетов получено 0. Проект сорван.
$20
10 баллов
7 лет назад
HTML
Рустем, сделал лучше чем требовалось. Качество и сроки на высоте.
Ответный отзыв
Заказчик который знает то что хочет на вес золота) Был рад работать с Вами!
$40
10 баллов
7 лет назад
Работа велась с готовым дизайном, Рустем всегда был на контакте. Срок не затянул, доработки выполнял сразу после получения инструкций. Конструктивный подход, денег не клянчит, работу выполнил отлично. Думаю буду работать с ним дальше. От сотрудничества приятное впечатление.
Ответный отзыв
Очень грамотный, адекватный и понимающий своё дело человек. Который объясняет все конкретно. Всегда на связи и оплата вовремя. Рад сотрудничеству!
$70
10 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик. В дальнейшем с радостью буду сотрудничать!
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13 отзывов(-3)
$10/час
от $50
#481
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $100от 5 дней
#150
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $300от 5 дней
#986