Выполнить адаптивную верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок382 просмотра

Требуется выполнить адаптивную верстку и согласно макетам: https://yadi.sk/d/9Fuljww83Zvky8

1. Соответствие макетам на ПК 100%

2. Адаптация на ваше усмотрение

3. Анимации должны присутствовать, слайдеры работать, кнопки реагировать на наведение и нажатие (изменение цвета, заливкой или прозрачностью)

4. Валидность, кроссбраузерность верстки, оптимизация верстки для быстрой загрузки

Оплата: Поэтапная

Макеты с пояснениями здесь: https://yadi.sk/d/425_yf5T3aCmnk - отметил самые важные момент, остальное считаю верным обсуждать уже в текущем режиме.

на натяжку исполнитель выбран, нужна только версткаРедактироватьРазместить повторноЗакрыть

HTML
7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранные исполнители

mustazhap
Рустем 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$110
12 дней
С исполнителем договорились о поэтапной демонстрации и передаче результатов работ, этапы занимали по 1,5-2 дня. Сегодня 7 день с начала работ, обратной связи нет уже 5 дней, макетов получено 0. Проект сорван.
VovaP155
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$170
9 дней
рекомендую!
Все отлично.

Заявки фрилансеров

mustazhap
Рустем 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
VovaP155
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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