VovaP155

Владимир VovaP155

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
HTML5 | CSS | Bootstrap 4.0

Предоставляю услуги

Адаптивной верстки,  

Верстки с Bootstrap 4.0, 

Кроссбраузерной верстки, 

Резиновой верстки, 

html5, css3, 

Верстки pixelPerfect. 

Подключение js, jquary.  

Верстка Landing page. 

Связь -- скайп, соц-сети.

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Отзывы заказчиков

sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов
$5
10 баллов
6 лет назад
Сделать правки в верстке
Все сделала! Специалист.
Рекомендую.
Ответный отзыв
Evhen_Pogrebnyak
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
9 баллов
6 лет назад
Сверстать (bootstrap) сайт компании, моб, пк и планшет
Bootstrap
По работе замечаний нет. Был немного срыв сроков, но с предупреждением от исполнителя. Все хорошо, рекомендую!
Чёткая постановка задачи, предоставлено всё - что просил. Рекомендую
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$170
10 баллов
7 лет назад
Выполнить адаптивную верстку
HTML
рекомендую!
Все отлично.
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Внести правки в лендинг (koreasiberia)
Спасибо за работу
Чётко поставленая задача. Оплата в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
digin
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Правки на сайт
Все отлично
Работаем не первый раз - все отлично. Рекомендую
Ответный отзыв
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HTML-верстка
13 отзывов
$2/час
от $10от 6 часов
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