HTML5 | CSS | Bootstrap 4.0
Предоставляю услуги
Адаптивной верстки,
Верстки с Bootstrap 4.0,
Кроссбраузерной верстки,
Резиновой верстки,
html5, css3,
Верстки pixelPerfect.
Подключение js, jquary.
Верстка Landing page.
Связь -- скайп, соц-сети.
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Портфолио
- Хороший сайт для грузоперевозок352 просмотра
- Лендинг для продажи техники и не только414 просмотров
- Страничка блога на bootstrap4428 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Все сделала! Специалист.
Ответный отзыв
Рекомендую.
$50
9 баллов
6 лет назад
Bootstrap
По работе замечаний нет. Был немного срыв сроков, но с предупреждением от исполнителя. Все хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, предоставлено всё - что просил. Рекомендую
$170
10 баллов
7 лет назад
HTML
рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично.
$20
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Чётко поставленая задача. Оплата в срок. Рекомендую
$15
10 баллов
7 лет назад
Все отлично
Ответный отзыв
Работаем не первый раз - все отлично. Рекомендую
HTML-верстка
13 отзывов
$2/час
от $10от 6 часов
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