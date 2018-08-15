Перенести сайт с wix на html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка256 просмотров

Ищу кандидата, который в кратчайшие сроки сможет перенести этот сайт с wix на html.

https://rf9419.wixsite.com/mysite-3

В отклике прошу сразу написать цену и срок выполнения

Единственная правка - доделать нормальную мобильную версию ( что бы все читалось и было ровно ).

HTMLWix
7 лет назад
JustChrome
Станислав 
34 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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