Нужно внести правки на сайт WP+Woocomerce

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки165 просмотров

http://skrinshoter.ru/s/160818/j8teIo2q?a Добавить форму на записаться

причесать адаптивку вот пример  http://skrinshoter.ru/s/160818/kW0xbQgF?a по всем страницам дам список

Вот сайт http://ikles.ru

WordPress
7 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$30
30 дней
Спасибо все отлично даже и более.
Хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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