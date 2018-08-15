Нужно сделать адаптивную (мобильную) версию сайта https://goo.gl/f2pZic. Просто переверстать на bootstrap.
Сделать копии лендингов
Есть 5 лендингов. Нужны полные копии с минимальными правками и дополнениями.
Дополнения:
1. Подкорректировать текст, тексты дам, изменения минимальные.
2. Поставить метрику
3. Повесить цели на кнопки
4. Поставить скрипт колл-трекинга.
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