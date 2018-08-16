Требуется верстка bootstrap 4

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок241 просмотр

Требуется верстка bootstrap 4. Превью прикрепляю. Есть проект в зеплине http://joxi.ru/Vrwy5O0tO5DEl2, поэтому верстать будет очень легко. Страницы идентичные на 90%. Макеты в .fw (adobe fireworks) - обратите на это внимание!

Без цены и сроков сразу в отказ. Нужно дольше, но дешевле.

Bootstrap
7 лет назад
mentoro
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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