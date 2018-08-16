Нужно сделать адаптивную (мобильную) версию сайта https://goo.gl/f2pZic. Просто переверстать на bootstrap.
Требуется верстка bootstrap 4
Требуется верстка bootstrap 4. Превью прикрепляю. Есть проект в зеплине http://joxi.ru/Vrwy5O0tO5DEl2, поэтому верстать будет очень легко. Страницы идентичные на 90%. Макеты в .fw (adobe fireworks) - обратите на это внимание!
Без цены и сроков сразу в отказ. Нужно дольше, но дешевле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
По примеру сайта конкурента сделать ЛП.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
http://skrinshoter.ru/s/160818/j8teIo2q?a Добавить форму на записаться причесать адаптивку вот пример http://skrinshoter.ru/s/160818/kW0xbQgF?a по всем страницам дам список Вот сайт http://ikles.ruЗавершен7 лет назад
Есть 5 лендингов. Нужны полные копии с минимальными правками и дополнениями. Дополнения: 1. Подкорректировать текст, тексты дам, изменения минимальные. 2. Поставить метрику 3. Повесить цели на кнопки 4. Поставить скрипт ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть картинка, нужна верстка или макет psd. Цены минимальная.Завершен7 лет назад
Ищу кандидата, который в кратчайшие сроки сможет перенести этот сайт с wix на html. https://rf9419.wixsite.com/mysite-3 В отклике прошу сразу написать цену и срок выполнения Единственная правка ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужна Верстка тут т3 https://goo.gl/W5n6usHTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть задача сверстать сайт и установить на цмс битрикс. Делаем только главную страницу, внутренние будут немного позже, сможете оценить в дальнейшем отдельно. По срокам желательно вложится дня в 3-4 ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо сверстать адаптивно 9 страниц для будущего сайта строительной конторы, https://c2n.me/3W5apy7 вот скриншот главной страницы. Также необходимо все это посадить на wordpress. Все макеты скину после обсуждения.Завершен7 лет назад
Задача. Доработка сайта на HostCMS – fantlandiya.ru/ Техническое задание по ссылке – https://docs.google.com/document/d/1ECmTQBWFVVGNjQ0pembNwRsYoQnoSV1O6GzAtKep7SQ/edit?usp=sharing Обязательные требования. Работа: готовность к прямому контакту по Skype или WhatsApp (обязательно)! Обсуждение и прямой ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад