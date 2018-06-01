Верстка адаптивного магазина из формата .ai

Нужно сверстать галерею на сайт. Галерея должна быть адаптивной и адаптироваться под размерчик (красиво, правильно). Пример галереи в приложении. Если есть возможность внизу добавить кнопку еще работы чтобы при клике отображался следующий пакет картинок и так три ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить адаптивную верстку интернет-магазина из формата .ai.
Страницы: главная, каталог, карточка товара, макеты есть для десктопа и мобильной версии, для планшета макет соответствует десктопу (уменьшается в процентном соотношении).
Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость. В первую очередь рассматриваются предложения с наличием портфолио, указанием сроков и стоимости. Оформляем через безопасную сделку. При успешной реализации проекта интересно было бы постоянное сотрудничество.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $60
Нужно сверстать одностраничник и натянуть на вордпресс блоки с контактами и таблицами. Верстка адаптивная. Все остальное можно не натягивать.HTML-верстка2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Задача состоит вот в чем: 1. Есть наш сайт. Нам нем есть уже ряд готовых HTML-страниц. 2. Нужно создать еще 15 таких же HTML-страниц. Все собирается на готовом HTML-шаблоне. Мы просто вытягиваем различные элементы шаблона и собираем все ...Завершен6 лет назад
необходимо выпонить дизайн письма на @yandex.ruHTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Полное ТЗ тут http://dropmefiles.com/bkcbf + сделать анимацию на блоки (на свое усмотрение) Сроки до конца недели Бюджет 50$Завершен6 лет назад
Есть готовая верстка сайта, но в ней много расхождений с макетом. Нужно поправить. Работа не срочная. Только пост оплата. Бюджет минимальный. Макет и верстку пришлю в личку.Завершен6 лет назад
Привет, мой дорогой верстальщик. Я знаю, что ты настоящий профессионал в адаптивной верстке, умеешь HTML5, CSS3, любишь SVG и bootstrap, не забываешь что кроме Chrome есть Firefox, Edge и Safari. Чистый код, отсутствие мусора, БЭМ, уважение ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Необходимо перевесрстать одну страницу (Landing Page) под Joomla. Оплата по фактуЗавершен6 лет назад
Нужна верстка под Symfony Framework. Есть готовая верстка html - нужно переделать под Symfony Framework или сделать с нуляHTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно скопировать шаблон на WP. Адрес во вложении. Нужно скопировать дизайн, из функционала нужна фотогалерея с комментариями и оценками. И сделать отдельный раздел что-то типа чата/гостевой книги, т.е. пользователи пишут комментарии (с капчей разумеется) и ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад