Сверстать портфолио (галерею) Bootstrap.

Нужно сверстать галерею на сайт.

Галерея должна быть адаптивной и адаптироваться под размерчик (красиво, правильно).

Пример галереи в приложении. Если есть возможность внизу добавить кнопку еще работы чтобы при клике отображался следующий пакет картинок и так три раза. При клике на смотреть эту шопу открывается попап и в нем картинки данного магазинчика, описание и кнопка хочу такой (дизайн и верстку внутрянки попапа сделаю самостоятельно, от вас открытие попапа, и галерея внутри попапа главное фото и превьюшки ). Т.е. на выходе файлик с куском верстки. Боле подробно исполнителю, ссылку на готовый сайт также исполнителю.

Прошу сразу ориентировать по стоимости. Предоплату делаю только с хорошим рейтингом.

Во вложении галерейка, псд имеется.