Сверстать портфолио (галерею) Bootstrap.

HTML-версткаЗавершен19 заявок314 просмотров
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Нужно сверстать галерею на сайт.

Галерея должна быть адаптивной и адаптироваться под размерчик (красиво, правильно).

Пример галереи в приложении. Если есть возможность внизу добавить кнопку еще работы чтобы при клике отображался следующий пакет картинок и так три раза. При клике на смотреть эту шопу открывается попап и в нем картинки данного магазинчика, описание и кнопка хочу такой (дизайн и верстку внутрянки попапа сделаю самостоятельно, от вас открытие попапа, и галерея внутри попапа главное фото и превьюшки ). Т.е. на выходе файлик с куском верстки. Боле подробно исполнителю, ссылку на готовый сайт также исполнителю.

Прошу сразу ориентировать по стоимости. Предоплату делаю только с хорошим рейтингом.

Во вложении галерейка, псд имеется. 

Bootstrap
6 лет назад
vipwebs
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Maxseem84
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$7
1 день
Отличный исполнитель. Работа выполнена качественно, быстро, без лишних вопросов. Спасибо за работу, с удовольствием буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую только с самых лучших сторон.
Все прошло лучше некуда, идет навстречу, 100% рекомендую как заказчика!
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