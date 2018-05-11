Сверстать портфолио (галерею) Bootstrap.

Задача состоит вот в чем: 1. Есть наш сайт. Нам нем есть уже ряд готовых HTML-страниц. 2. Нужно создать еще 15 таких же HTML-страниц. Все собирается на готовом HTML-шаблоне. Мы просто вытягиваем различные элементы шаблона и собираем все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать галерею на сайт.
Галерея должна быть адаптивной и адаптироваться под размерчик (красиво, правильно).
Пример галереи в приложении. Если есть возможность внизу добавить кнопку еще работы чтобы при клике отображался следующий пакет картинок и так три раза. При клике на смотреть эту шопу открывается попап и в нем картинки данного магазинчика, описание и кнопка хочу такой (дизайн и верстку внутрянки попапа сделаю самостоятельно, от вас открытие попапа, и галерея внутри попапа главное фото и превьюшки ). Т.е. на выходе файлик с куском верстки. Боле подробно исполнителю, ссылку на готовый сайт также исполнителю.
Прошу сразу ориентировать по стоимости. Предоплату делаю только с хорошим рейтингом.
Во вложении галерейка, псд имеется.
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