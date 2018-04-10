Сверстать письмо html

Есть таблица, которая не входит по ширине на устройстве (появляется горизонтальный скрол). Нужно сделать эта таблицу удобной для чтения на моб.устройствах. С удовольствием выслушаю ваши варианты. Пока я вижу только 1 вариант реализации - сделать первый столбец ...