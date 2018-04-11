Сделать таблицу удобной для мобильных

HTML-версткаЗавершен3 заявки168 просмотров
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Есть таблица, которая не входит по ширине на устройстве (появляется горизонтальный скрол).

Нужно сделать эта таблицу удобной для чтения на моб.устройствах. С удовольствием выслушаю ваши варианты.

Пока я вижу только 1 вариант реализации - сделать первый столбец фиксированный, а остальные со скроллом (это реализовано на https://coinmarketcap.com/ )

Так как сайт живой с посещаемостью нужно сделать максимально аккуратно, чтобы не пострадала верстка.

Сайт на WP

Ссылка на сайт с примером таблицы http://bit.ly/2qlVCyG 

6 лет назад
info0001231
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
shevma
Максим 
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-2)
6 лет назад
$15
1 день
Сделано отлично
все прошло успешно и хорошо, работали по предоплате, спасибо за сотрудничество
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