Сделать таблицу удобной для мобильных

Есть таблица, которая не входит по ширине на устройстве (появляется горизонтальный скрол).

Нужно сделать эта таблицу удобной для чтения на моб.устройствах. С удовольствием выслушаю ваши варианты.

Пока я вижу только 1 вариант реализации - сделать первый столбец фиксированный, а остальные со скроллом (это реализовано на https://coinmarketcap.com/ )

Так как сайт живой с посещаемостью нужно сделать максимально аккуратно, чтобы не пострадала верстка.

Сайт на WP

Ссылка на сайт с примером таблицы http://bit.ly/2qlVCyG