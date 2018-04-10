Адаптация верстки шаблона на Insales

HTML-версткаЗакрыт1 заявка189 просмотров
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Задача в адаптации верстки готового шаблона на insales под наш дизайн и стиль. Макеты разрабатывали специально под шаблон, чтобы блоки такие же были по смыслу и расположению, чтобы минимизировать любые переделки. Верстаем по шаблону http://demo-neuron2.myinsales.ru/ вот он развернутый под нас http://myshop-ma438.myinsales.ru/. С верстальщиком планируем по данному сайту работать долго, так как верстать надо будет еще много страниц, но на данном этапе задача простая, нужно наверстать и натянуть на insales данный список макетов:

Главная

Каталог (несколько уровней, отличия минимальны)

Страница товара (без изменения функционала, стилизация страницы)

Корзина (без изменения функционала, просто стилизация страницы)

Контентная

Также нужно чтобы дизайн по такому же принципу как и шаблон в базовом виде адаптировался

https://drive.google.com/drive/folders/1yKEuutHFkWWtiZHRJumIVG48gpMENxtO?usp=sharing

Приоритеты скорость и неплохая цена, если интересно пишите свой скайп и защиту от автоответа 28190 

6 лет назад
developerw
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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