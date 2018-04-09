Нужно сверстать по макетам (макеты в *psd)

Нужно сверстать на Bootstrapv4.0.0 (http://getbootstrap.com/) пример макета во вложении ([b][u]макет сделан в иллюстраторе[/u][/b]). Обязательное адаптирование макета под мобильные устройства с помощью этого Фреймворка. Макет будет проверятся на различных браузерах,на правильность использования bootstrap. По максимому использовать кнопки, иконки bootstrap ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Bootstrap верстка (десктоп, html5, кроссбраузерность, максимально валидная с понятным и логичным кодом, соответствие верстки psd макету. Retina ready.
2. Скрипты и css должны подключаться в отдельных файлах, не присутствовать в коде. (недолжно быть кучи css и js).
нужна только десктопная версия.
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