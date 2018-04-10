Сверстать 1 страницу

HTML-версткаЗавершен23 заявки257 просмотров
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Необходимо сверстать часть страницы сайта (см. вложение). Верстать нужно всё, кроме шапки страницы, формы заказа и подвала (перечеркнуто, что не нужно).

Исходник в .psd.

В заявке указывайте стоимость и срок.

6 лет назад
closeca
35 летСербия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
qlabbby
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$15
1 день
Спасибо. Работа была выполнена в точно оговоренный срок. Мелкие правки были сделаны тоже оперативно.
Рекомендую, отличный заказчик: дал чёткое задание, оперативно отвечал на возникающие вопросы, своевременно оплатил. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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