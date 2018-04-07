Поправить верстку.

$5
HTML-версткаЗакрыт11 заявок216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте https://movie2k.so/ почему то появилось нижная навигация, надо настроить ширину сайта чтобы всё было норм.

И надо выделить название жанров фильмов как то красиво, типа оранжевой полосы под текстом

6 лет назад
Frost56ru
Евгений 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов
  • Похожие заказы

  • Верстка сайта по готовому дизайну - MODX

    Требуется создать сайт. Сайт - предназначен для знакомства потенциальных клиентов и заказчиков компании, с предлагаемыми услугами. Цель создания сайта: ёмко и доступно донести информацию до клиентов о деятельности компании. В основе дизайна и верстки сайта должен использоваться дизайн–макет ...

    Верстка сайтаMODX
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать блок

    Нужно адаптивно сверстать такой блок [url=http://prntscr.com/j2l2em]http://prntscr.com/j2l2em[/url] В первой колонке — картинки-табы, кликаешь ее и информация в таблице (цены) меняется

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переверстать сайт с доработкой функционала

    Нужно переверстать сайт [url=http://www.vsemktostroit.ru/]http://www.vsemktostroit.ru/[/url] и немного доработать функционал. По большей части это уже сделано на тестовом домене:  [url=http://vsemkto.tmweb.ru/]http://vsemkto.tmweb.ru/[/url]  Но работа не доделана. Обязательные требованияНужно переверстать сайт [url=http://www.vsemktostroit.ru/]http://www.vsemktostroit.ru/[/url] и немного доработать функционал. По большей части это уже сделано на тестовом домене:  [url=http://vsemkto.tmweb.ru/]http://vsemkto.tmweb.ru/[/url]  Но работа не ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить раздел филиалы на сайте / верстка + google maps

    Необходимо раздел сайта http://tkapelsin.ru/branches.html подправить. Необходимо в разделе филиалы добавить филиал в Екатеринбурге. И подправить кое-что в самом разделе по другим филиалам.. По сути привести точки  на картах гугла в соответствии с этим разделом на этом сайте ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Небольшие работы по сайту

    1. Убрать два раздела с сайта и убрать их иконки из меню, как на скрине При низких разрешениях увеличить оставшиеся иконки меню, за счет удаленных.  2. В плагине сео, автоматически подставляется заголовок публикации, убрать эту функцию.  Сайт: [url=http://www.hweekend.ru/]www.hweekend.ru[/url]

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Outsource landing + e-mail campaign

    Уважаемая Юлия, я нашел ваше резюме, где написано что вы делаете под ключ landing page, e-mail компании. ﻿https://www.work.ua/resumes/3374243/у нас стоит задача сделать 3 B2B landing page для ИТ продуктов.вот примеры что мы делаем[url=http://gigamon.softprom.com/]http://gigamon.softprom.com/[/url][url=http://vmware.softprom.com/]http://vmware.softprom.com/[/url]у нас маркетинг отдел завален ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка сайта под ключ (дизайн готовый имеется) + адаптивный дизайн

    $350

    Требуется разработка сайта с адаптивным дизайном на Bootstrap 4 (последней версии). Дизайн сайта уже имеется.  Тематика сайта - остекление, обшивка и утепление балконов и лоджий. На сайте должен быть калькулятор с использованием php и Javascript. Верхнее меню сайта ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка главной лендостраницы для wordpress

    Есть купленный шаблон wordpress, нужно сверстать главную страницу сайта. Остальные страницы будут стандартные. Верстка адаптивная, кроссбраузерная, соответствующая макету.  Должен быть небольшой эффект параллакс некоторых местах (подробности в инвижион) Так же надо предусмотреть поддержку 3 языков Сроки: 3 дня макет тут ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад