Переверстать сайт с доработкой функционала

Нужно переверстать сайт http://www.vsemktostroit.ru/ и немного доработать функционал. По большей части это уже сделано на тестовом домене:

http://vsemkto.tmweb.ru/

Но работа не доделана.

Обязательные требованияНужно переверстать сайт http://www.vsemktostroit.ru/ и немного доработать функционал. По большей части это уже сделано на тестовом домене:

http://vsemkto.tmweb.ru/

Но работа не доделана - прошлый исполнитель взял деньги, поработал и оставил проект незавершенным. В итоге придется вникнуть в ТЗ, работу сайта, в то что сделано и что нужно поправить. Макеты предоставим, что можем подскажем и объясним. Но работа предстоит кропотливая и нудная. Если сработаемся, будем работать и дальше (ддальнейшие ТЗ будут намного интереснее).

Подробности по доработкам в ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1JdVcuQn-GHX7uh3rlyankeu2IbTnCCoc9ZkiD52dQxk/edit?usp=sharing

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: хотя бы гляньте в ТЗ, прежде чем писать ответы в стиле "Мы с радостью возьмемся за ваш проект!" Оцените работу. Предлагайте свою цену в ответе!