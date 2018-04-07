Верстка сайта по готовому дизайну - MODX

HTML-версткаЗакрыт15 заявок306 просмотров
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Требуется создать сайт.

Сайт - предназначен для знакомства потенциальных клиентов и заказчиков компании, с предлагаемыми услугами.

Цель создания сайта: ёмко и доступно донести информацию до клиентов о деятельности компании.

В основе дизайна и верстки сайта должен использоваться дизайн–макет предоставляемый заказчиком.

Сайт должен содержать следующие разделы включая подразделы:

1 Главная

2 Портфолио

2.1 Подробное описание объекта

3. Компания

3.1 О нас

3.2 Наши специалисты

3.3 Новости

4 Услуги

4.1 Страница описания услуги

5 Контакты

6. Страница 404

Управление сайтом должно быть из под CMS

PSD макеты представлены в трех форматах: 

для отображения на широкоформатных экранах от 1366 Px

для отображения на планшетах 768 px

для отображения на мобильных устройствах 360px

Заказчиком предоставляется подробное техническое задание по структуре и функциям.

Пример одной из станиц во вложении.

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

- ПРИМЕРЫ СХОЖИХ РАБОТ, 

- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ И СРОКИ

Верстка сайтаMODX
6 лет назад
spectr100
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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