Верстка сайта по готовому дизайну - MODX

1. Включить капчу на странице гостевого оформления заказа http://prntscr.com/iwpvc2 2. запретить регистрацию без подтверждения капчи http://prntscr.com/iymp7a 3. запретить добавление в корзину одного товара больше одного раза 4. удалить товары с остатком 0 5. заменить в результатах быстрого поиска фразу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт.
Сайт - предназначен для знакомства потенциальных клиентов и заказчиков компании, с предлагаемыми услугами.
Цель создания сайта: ёмко и доступно донести информацию до клиентов о деятельности компании.
В основе дизайна и верстки сайта должен использоваться дизайн–макет предоставляемый заказчиком.
Сайт должен содержать следующие разделы включая подразделы:
1 Главная
2 Портфолио
2.1 Подробное описание объекта
3. Компания
3.1 О нас
3.2 Наши специалисты
3.3 Новости
4 Услуги
4.1 Страница описания услуги
5 Контакты
6. Страница 404
Управление сайтом должно быть из под CMS
PSD макеты представлены в трех форматах:
для отображения на широкоформатных экранах от 1366 Px
для отображения на планшетах 768 px
для отображения на мобильных устройствах 360px
Заказчиком предоставляется подробное техническое задание по структуре и функциям.
Пример одной из станиц во вложении.
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
- ПРИМЕРЫ СХОЖИХ РАБОТ,
- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ И СРОКИ
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