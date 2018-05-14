В поиска специалиста для периодического проведения работ на сайте на долгосрочную перспективу. - Оптимизация кода и ресурса в целом, - Поиск и устранение уязвимостей, - Модификация существующего кода Backand + Frontand, ...
Обычный пользователь, у которого есть задачи и который ищет их решения у коллег - специалистов.
Люблю честный труд.
Интересно работать с людьми, которые ценят свое время и время чужих людей.
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Задача Выполнитель вертску сайта включая следующие разделы и подразделы: 1 Главная 2 Портфолио 2.1 Подробное описание объекта 3. Компания 3.1 О нас 3.2 Наши специалисты 3.3 Новости ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется VPS сервер. Операционная система - CentOS 7.5.1804.el7.centos (x86_64) Репозиторий - ispsystem - 5.152 Версия COREmanager - 5.152.0-2018.05.14_17:14 Версия панели - 5.152.1-2018.05.18_15:52 Основная база данных. Сервер: MySQL ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать сайт. Сайт - предназначен для знакомства потенциальных клиентов и заказчиков компании, с предлагаемыми услугами. Цель создания сайта: ёмко и доступно донести информацию до клиентов о деятельности компании. В ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: Разработать дизайн-макет сайта по проектированию всех разделов объекта строительства. Сайт предназначен для знакомства потенциальных клиентов и заказчиков (в последующем партнеров), с предлагаемыми решениями, услугами, реализованными объектами. Цель - ёмко и ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт7 лет назад