spectr100

Олег spectr100

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Обычный пользователь, у которого есть задачи и который ищет их решения у коллег - специалистов.

Люблю честный труд.

Интересно работать с людьми, которые ценят свое время и время чужих людей. 

  • Оптимизация сайта на Modx rev

    В поиска специалиста для периодического проведения работ на сайте на долгосрочную перспективу. - Оптимизация кода и ресурса в целом, - Поиск и устранение уязвимостей,  - Модификация существующего кода Backand + Frontand,  ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта по готовому дизайну - MODX

    Требуется создать сайт. Сайт - предназначен для знакомства потенциальных клиентов и заказчиков компании, с предлагаемыми услугами. Цель создания сайта: ёмко и доступно донести информацию до клиентов о деятельности компании. В ...

    MODX
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание дизайн-макета сайта

    Задача: Разработать дизайн-макет сайта по проектированию всех разделов объекта строительства. Сайт предназначен для знакомства потенциальных клиентов и заказчиков (в последующем партнеров), с предлагаемыми решениями, услугами, реализованными объектами. Цель - ёмко и ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    7 лет назад