Верстка главной лендостраницы для wordpress

HTML-версткаЗавершен5 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть купленный шаблон wordpress, нужно сверстать главную страницу сайта. Остальные страницы будут стандартные.

Верстка адаптивная, кроссбраузерная, соответствующая макету. 

Должен быть небольшой эффект параллакс некоторых местах (подробности в инвижион)

Так же надо предусмотреть поддержку 3 языков

Сроки: 3 дня

макет тут (см. комментарии):

https://invis.io/XMGQHE3VPG6#/289853354_Site-Design-Main-Page-8

WordPress
6 лет назад
zardmitry
32 годаИзраиль
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
romchyk16
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
6 лет назад
$40
3 дня
Спасибо большое Роману за проделанную работу! Все сделал в срок, внес необходимые правки. Постоянно на связи. Рекомендую!
Хороший заказчик, всегда на связи, рекомендую!