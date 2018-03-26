Верстка опенкарт (opencart)

[b]здравствуйте[/b], хотелось бы найти опытного верстальщика, если вы сможет с веб версии сделать мобильную огромный плюс. сейчас нужена верста мебельного сайта в стиле лендинг пейдж.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Включить капчу на странице гостевого оформления заказа http://prntscr.com/iwpvc2
2. запретить регистрацию без подтверждения капчи http://prntscr.com/iymp7a
3. запретить добавление в корзину одного товара больше одного раза
4. удалить товары с остатком 0
5. заменить в результатах быстрого поиска фразу "Воспользуйтесь точным поиском для этой запчасти" http://prntscr.com/izr2gm с ссылкой на фильтр
6. убрать в кабинете историю платежей http://prntscr.com/j22dda
7. сверстать форму быстрого заказа Simple по образцу http://prntscr.com/j0lwmc
8. сделать уменьшение иконок категории на главной странице http://prntscr.com/irgiiq при уменьшении экрана
9. Добавить в шапку количество всех товаров и дату последнего обновления http://prntscr.com/iw5qlv, https://opencartforum.com/topic/105128-schyotchik-vseh-tovarov-na-sayte/
10. сделать в модуле "supermenu" загрузку значений для класса "mobile-trigger" из заголовка страницы H1
11. убрать в футере разделитель, добавить четвёртый блок картинкой http://prntscr.com/j0dyw7
https://goo.gl/dR9SCN дефолтный шаблон, ocstore 2.3
цену и срок пишите в проект
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