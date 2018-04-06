Верстка сайта html от профессионала

HTML-версткаЗакрыт59 заявок1157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

здравствуйте, хотелось бы найти опытного верстальщика, если вы сможет с веб версии сделать мобильную огромный плюс. 

сейчас нужена верста мебельного сайта в стиле лендинг пейдж.

Верстка сайтаHTML
6 лет назад
vah1
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка под OpenCart

    Есть дизайн в psd, необходима верстка под [b]ocStore 2.3.0.2.3[/b] с адаптивом и всем рабочим функционалом. На выходе хочу получить папку с шаблоном, который просто смогу закинуть на хостинг и включить через админку. Основные требования: 1. Никакого bootstrap'а или других ...

    OpenCart
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка, верстка нескольких магазинов, доработка верстки

    Ищу верстальщика на постоянную основу сотрудничества. В первую очередь стоит задача на готовом ресурсе переделать график работы, при регистрации. Смотрим как справились с этой задачей, оплачиваем, если все ок, и тогда даем задачу на разработку интернет ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • (CSS,HTML) Редизайн и оптимизация существующего сайта

    Здравствуйте. Есть уже готовый и работающий сайт, написанный мной из демо на коленке в 2016 году. За эти два года вебсайт постоянно видоизменялся по необходимости также на коленке, что уделить достаточное количество времени ему не представлялось возможным. ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать макет для рассылки

    надо сверстать макет для email рассылки, у вас должен быть именно опыт в емайл рассылках, обычная верстка не подходит. [url=http://joxi.ru/xAeOKlvhYzeWVm]http://joxi.ru/xAeOKlvhYzeWVm[/url] белая область должна расширятся вниз. верстка в адаптиве. версия 320 [url=http://joxi.ru/KAx7lRbi4zBny2]http://joxi.ru/KAx7lRbi4zBny2[/url] срок цена?

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Таблицу с поиском по списку на джаваскрипте

    $5

    Написать код таблички с поиском по двум параметрам на js для вставки на страничку сайта на вордпрес 1)Пример таблички https://minfin.com.ua/telecom/kodi-stran-mira-telefonnie 2)Сделать другое оформление 3)Мини инструкцию по изменению параметров (поля поиск). Оплата на вебмани

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта для онлайн-игры

    $500

    Задание на верстку сайта Cybernation Общие требования[list][*]HTML5 [*]Bootstrap 4 [*]SASS [*]Адаптивная вёрстка [*]Весь текст должен быть сверстан, как текст (не картинки), это требование для локализации. Исключение - название игры Cybernation - оно, как в дизайне. [*]Картинки должны быть адаптированы для экранов ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доверстать ЛП

    $15

    Есть половина лендинга) нужно доверстать вторую. Весь лп http://redump.ru/tvoi-summerV2.png Доверстать нужно вот эту часть http://redump.ru/part.png 4 блока

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка страниц сайта из PSD на ModX EVO

    $230

    Верстка на сайте ModX EVO из PSD - две языковые версии, микро разметка. Верстка 13 страниц. СРОЧНО!!! До 10.04.2018. нужно переверстать пару страниц сайта. Работаю по Безопасной Сделке или постраничная оплата.

    MODX
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад