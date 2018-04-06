Верстка, верстка нескольких магазинов, доработка верстки

HTML-версткаЗакрыт14 заявок240 просмотров
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Ищу верстальщика на постоянную основу сотрудничества.

В первую очередь стоит задача на готовом ресурсе переделать график работы, при регистрации. Смотрим как справились с этой задачей, оплачиваем, если все ок, и тогда даем задачу на разработку интернет магазина.

6 лет назад
nikolaybaskov
Николай 
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
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