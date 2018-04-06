Доверстать ЛП

$15
HTML-версткаЗакрыт10 заявок202 просмотра
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Есть половина лендинга) нужно доверстать вторую.

Весь лп http://redump.ru/tvoi-summerV2.png

Доверстать нужно вот эту часть http://redump.ru/part.png

4 блока

6 лет назад
misvich
Михаил 
33 годаДания
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад