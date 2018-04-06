Правки по верстке (Wordpress)

Внести правки на сайт novosel.vip 1. Провести работу с картой в каталоге: http://novosel.vip/nedvizhimost.html?objectType=3 Сделать как на https://www.etagi.com/realty/ - конкретно, в случае, если совпадает адрес у нескольких квартир, указывать их количество по данному адресу. Группировать объекты при изменении масштаба. 2. В ...
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Описание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1xUe9hQK4vs-rvWzQBIVYEqXU539nOxj9ib0G-OaTnxM/edit?usp=sharing
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