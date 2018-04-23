Исправить ошибки вёрстки, сайт на Wordpress

Наш сайт [url=https://www.energy-law.ru/]https://www.energy-law.ru/[/url] Есть макет(который) дорабатывается ( см.вложение) На картинке в макете- текст - ну цитата, она как слайдер будет перемещаться. Вопрос: 1.Сколько стоит такая верстка на амиро визитка? 2.Рассматриваем также вариант перехода на битрикс- может ли он нам подойти ( ...