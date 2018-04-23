Исправить ошибки вёрстки, сайт на Wordpress

$35
HTML-версткаЗавершен9 заявок220 просмотров
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Уважаемые фрилансеры,

есть сайт https://goo.gl/3xQehU  , cms: Wordpress.

Нужно исправить все ошибки вёрстки (warnings, errors) на всех страницах сайта. 

Проверка на валидность - https://validator.w3.org

Обязательно от Вас: опыт работы с Wordpress, и опыт выполнения подобных задач в прошлом.

Сроки - 3 дня.

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$32
3 дня
Всё на высоком уровне. Работа сделана качественно и в срок. Благодарю за работу!
Все прошло отлично как и в прошлый раз! Александр всегда на связи. Рад повторному сотрудничеству! Рекомендую Александра как ответственного заказчика.
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