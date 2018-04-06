Написать XML-фид

Нужно сверстать вот этот не суперсложный макет http://redump.ru/SYSTEMSv1video.png Верстка должна быть кроссбраузерной и семантичной (должна быть удобной для внесения изменений: правильные имена классов, вложенность, позиционирование и т.д.). К заданию прилагаются шрифты, небольшое и простое тех.задание и psd ...