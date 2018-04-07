Внести правки по верстке, а также поработать с Яндекс Картой

Внести правки на сайт novosel.vip

1. Провести работу с картой в каталоге: http://novosel.vip/nedvizhimost.html?objectType=3

Сделать как на https://www.etagi.com/realty/ - конкретно, в случае, если совпадает адрес у нескольких квартир, указывать их количество по данному адресу. Группировать объекты при изменении масштаба.

2. В карточке объекта в блоке "Почему выбирают нас" (http://novosel.vip/nedvizhimost.html?object=1017037) сделать анимацию как в аналогичном блоке на примере: https://www.etagi.com/realty/2144990/. Можно 1 в 1.

3. Нужно заполнить раздел "Ипотека". Для этого они хотят скопировать туда форму калькулятора из карточки объекта и логотипы банков партнеров (из карусели на главной, можно реализовать так же)

4. http://novosel.vip/nedvizhimost.html?objectType=3 карту и объекты в каталоге расположить на всю ширину экрана как на https://www.etagi.com/realty/ (только бегунок для регулировки ширины карты не нужен)