Внести правки по верстке, а также поработать с Яндекс Картой

Нужно сверстать вот этот не суперсложный макет http://redump.ru/SYSTEMSv1video.png Верстка должна быть кроссбраузерной и семантичной (должна быть удобной для внесения изменений: правильные имена классов, вложенность, позиционирование и т.д.). К заданию прилагаются шрифты, небольшое и простое тех.задание и psd ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внести правки на сайт novosel.vip
1. Провести работу с картой в каталоге: http://novosel.vip/nedvizhimost.html?objectType=3
Сделать как на https://www.etagi.com/realty/ - конкретно, в случае, если совпадает адрес у нескольких квартир, указывать их количество по данному адресу. Группировать объекты при изменении масштаба.
2. В карточке объекта в блоке "Почему выбирают нас" (http://novosel.vip/nedvizhimost.html?object=1017037) сделать анимацию как в аналогичном блоке на примере: https://www.etagi.com/realty/2144990/. Можно 1 в 1.
3. Нужно заполнить раздел "Ипотека". Для этого они хотят скопировать туда форму калькулятора из карточки объекта и логотипы банков партнеров (из карусели на главной, можно реализовать так же)
4. http://novosel.vip/nedvizhimost.html?objectType=3 карту и объекты в каталоге расположить на всю ширину экрана как на https://www.etagi.com/realty/ (только бегунок для регулировки ширины карты не нужен)
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