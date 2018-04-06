Внести правки на сайт novosel.vip 1. Провести работу с картой в каталоге: http://novosel.vip/nedvizhimost.html?objectType=3 Сделать как на https://www.etagi.com/realty/ - конкретно, в случае, если совпадает адрес у нескольких квартир, указывать их количество по данному адресу. Группировать объекты при изменении масштаба. 2. В ...
Сверстать лендинг с возможностью добавления статей и новостей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас есть лендинг на Тильде - https://vk.cc/7V7z5W
Но он подтормаживает и нужно перенести его на другой движок. Также есть задача добавлять статьи и новости на сайт. Поэтому cms должна это предусматривать.
Новый ленд должен быть более красивым, чем то что есть сейчас.
Должен быть таким же легким и воздушным.
Подробное ТЗ также будет, но пока вот так.
Вот сайты которые нравятся https://vk.cc/7V7Bm2 и https://vk.cc/7V7BJT
От вас:
На каком движке будете делать?
Ваши примеры лендингов на этом движке
Стоимость и сроки
- Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $17
Необходимо написать XML, для выгрузки объявлений с циана на яндекс Недвижимость и другие подобные платформы https://yandex.ru/support/realty/agency/home/account-xml-partners-housing.htmlHTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $45
Сверстать лендинг пейдж из 7 блоков по всем стандратам HTML 5 and CSS 3. Адаптив и кросббраузерность ! Паралакс и эффекты анимацииЗавершен6 лет назад
В данный момент есть неадаптированный сайт sdkino.net. Необходимо адаптировать его под смартфоны и планшеты. Нет макетов для мобильных устройств. Адаптировать нужно главную страницу, browse, details, userprofile и все.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $35
Уважаемые фрилансеры, есть сайт https://goo.gl/3xQehU , cms: Wordpress. Нужно исправить все ошибки вёрстки (warnings, errors) на всех страницах сайта. Проверка на валидность - [url=https://validator.w3.org/]https://validator.w3.org [/url]Обязательно от Вас: опыт работы с Wordpress, и опыт выполнения подобных задач в прошлом. Сроки - 3 дня.Завершен6 лет назад
- $25
В приложении джипег. Элементарная вертска,мало блоков,эффекты появления блоков как здесь https://www.a-lux.kz. Сроки : 4 часа Моментальная оплата. Адаптив,кроссбраузереность,валидность,перфектпиксель 100%,валсдность. Исполнителя выбираю в течении часа.Завершен6 лет назад
- $10
Сверстать главную страницу сайта Бутстрап 3Завершен6 лет назад
- $150
[list][*]Bootstrap 3[*]3 страницы (главная и 2 внутренние);[*]есть дизайн-макеты в формате .psd;[*]оплата на карту Приват;[*]без портфолио или примеров работ, рассматривать заявки не буду;[*]претендентам скину все нужные файлы и полную инструкцию[/list]Завершен6 лет назад
Сделать сайт на adobe muse из концепции которая уже есть, доработать предложить идеи как это сделать лучше, добавить анимации! По всем вопросам писать здесь!HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Необходимо сверстать сайт. 5 страниц. Шаблоны в PSD 3 разрешения. Есть UI-kitЗавершен5 лет назад