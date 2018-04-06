Сверстать лендинг с возможностью добавления статей и новостей

Сейчас есть лендинг на Тильде - https://vk.cc/7V7z5W

Но он подтормаживает и нужно перенести его на другой движок. Также есть задача добавлять статьи и новости на сайт. Поэтому cms должна это предусматривать.

Новый ленд должен быть более красивым, чем то что есть сейчас.

Должен быть таким же легким и воздушным.

Подробное ТЗ также будет, но пока вот так.

Вот сайты которые нравятся https://vk.cc/7V7Bm2 и https://vk.cc/7V7BJT

От вас:

На каком движке будете делать?

Ваши примеры лендингов на этом движке

Стоимость и сроки