Верстка страниц сайта из PSD на ModX EVO

$230
HTML-версткаЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Верстка на сайте ModX EVO из PSD - две языковые версии, микро разметка. Верстка 13 страниц. СРОЧНО!!! До 10.04.2018. нужно переверстать пару страниц сайта. Работаю по Безопасной Сделке или постраничная оплата.

MODX
6 лет назад
guest_15224206266642
6 лет в сервисе
Был
4 года назад