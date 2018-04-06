Сейчас есть лендинг на Тильде - https://vk.cc/7V7z5W Но он подтормаживает и нужно перенести его на другой движок. Также есть задача добавлять статьи и новости на сайт. Поэтому cms должна это предусматривать. Новый ленд должен быть более красивым, чем ...