Верстка сайта для онлайн-игры

Задание на верстку сайта Cybernation

Общие требования

HTML5

Bootstrap 4

SASS

Адаптивная вёрстка

Весь текст должен быть сверстан, как текст (не картинки), это требование для локализации. Исключение - название игры Cybernation - оно, как в дизайне.

Картинки должны быть адаптированы для экранов Retina (двойное разрешение и масштабирование на 50% исходного размера средствами браузера).

Некоторые элементы набраны шрифтом Citadina Black. К заданию приложена лицензионная версия этого шрифта.

Титульная страницаВ отдельных PSD-файлах лежат десктопная и мобильная версии. В каждой из них отдельным слоем сделана форма “Stay with us”, которая должна всплывать поверх контента, как оно сделано в PSD.

ФорумВсе страницы форума имеют одинаковый общий дизайн, но разную начинку. Необходимо, чтобы все страницы форума имели идентичную вёрстку и отличались только содержимым центрального элемента.

Страницы форума

Список разделов.

Список постов в одном разделе.

Страница поста с комментариями. Внизу страницы - форма для комментариев - она находится в отдельном PSD.

Страница настроек

Все формы должны делаться стандартными элементами Bootstrap, чтобы можно было делать и другие формы в том же стиле.

Формы