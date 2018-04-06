Верстка сайта для онлайн-игры

$500
HTML-версткаЗавершен1 заявка260 просмотров
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Задание на верстку сайта Cybernation

Общие требования

  • HTML5
  • Bootstrap 4
  • SASS
  • Адаптивная вёрстка
  • Весь текст должен быть сверстан, как текст (не картинки), это требование для локализации. Исключение - название игры Cybernation - оно, как в дизайне.
  • Картинки должны быть адаптированы для экранов Retina (двойное разрешение и масштабирование на 50% исходного размера средствами браузера).
  • Некоторые элементы набраны шрифтом Citadina Black. К заданию приложена лицензионная версия этого шрифта.
Титульная страницаВ отдельных PSD-файлах лежат десктопная и мобильная версии. В каждой из них отдельным слоем сделана форма “Stay with us”, которая должна всплывать поверх контента, как оно сделано в PSD.

ФорумВсе страницы форума имеют одинаковый общий дизайн, но разную начинку. Необходимо, чтобы все страницы форума имели идентичную вёрстку и отличались только содержимым центрального элемента.

Страницы форума

  • Список разделов.
  • Список постов в одном разделе.
  • Страница поста с комментариями. Внизу страницы - форма для комментариев - она находится в отдельном PSD.
  • Страница настроек
Формы
  • Все формы должны делаться стандартными элементами Bootstrap, чтобы можно было делать и другие формы в том же стиле.
Верстка сайта
6 лет назад
joyteam
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$500
10 дней
Верстка была сделана оперативно и качественно. Адаптивная вёрстка для всех настольных и мобильных браузеров, включая планшеты и телефоны, с использованием загружаемых шрифтов с нестандартной геометрией - всё работает, как часы. Профессионалы своего дела.
Интересное задание на верстку! Александр - вежливый, приятный заказчик + профессионал в своей области. Было комфортно работать и с большим удовольствием продолжим работу дальше! Спасибо!!!