Адаптивно сверстать заглушку и настроить форму

Нужен опытный и ответственный исполнитель для создания адаптивной и кроссбраузерной верстки на HTML5 и CSS3. Дизайн - [url=https://fex.net/190680942448/382813420]https://fex.net/190680942448/382813420[/url] ТЗ - [url=https://docs.google.com/document/d/1F4l-YyzLbbzzxft8c3HD-lOdeUoxr90rHddJFPuWiQo]https://docs.google.com/document/d/1F4l-YyzLbbzzxft8c3HD-lOdeUoxr90rHddJFPuWiQo[/url] Верстка адаптивная под разрешения - 360, 720, 1280, 1920 (под retina - обязательно) Работа принимается после глубокой проверки работы всех форм, ...