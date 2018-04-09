Адаптивно сверстать заглушку и настроить форму

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Адаптивно сверстать заглушку и настроить форму (заявки на почту)

6 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
StepanEkb
Степан 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Плюс за старание. Рекомендую как отзывчивого исполнителя.
Хороший исполнитель, рекомендую.