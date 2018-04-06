Сверстать макет для рассылки

Добрый день! Требуется верстка сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
надо сверстать макет для email рассылки, у вас должен быть именно опыт в емайл рассылках, обычная верстка не подходит.
белая область должна расширятся вниз.
верстка в адаптиве.
версия 320 http://joxi.ru/KAx7lRbi4zBny2
срок цена?
- Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищу верстальщика на постоянную основу сотрудничества. В первую очередь стоит задача на готовом ресурсе переделать график работы, при регистрации. Смотрим как справились с этой задачей, оплачиваем, если все ок, и тогда даем задачу на разработку интернет ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Написать код таблички с поиском по двум параметрам на js для вставки на страничку сайта на вордпрес 1)Пример таблички https://minfin.com.ua/telecom/kodi-stran-mira-telefonnie 2)Сделать другое оформление 3)Мини инструкцию по изменению параметров (поля поиск). Оплата на вебманиHTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Задание на верстку сайта Cybernation Общие требования[list][*]HTML5 [*]Bootstrap 4 [*]SASS [*]Адаптивная вёрстка [*]Весь текст должен быть сверстан, как текст (не картинки), это требование для локализации. Исключение - название игры Cybernation - оно, как в дизайне. [*]Картинки должны быть адаптированы для экранов ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Адаптивно сверстать заглушку и настроить форму (заявки на почту)HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Есть половина лендинга) нужно доверстать вторую. Весь лп http://redump.ru/tvoi-summerV2.png Доверстать нужно вот эту часть http://redump.ru/part.png 4 блокаHTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
Пример: https://megaopt24.ru/HTML-верстка13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $230
Верстка на сайте ModX EVO из PSD - две языковые версии, микро разметка. Верстка 13 страниц. СРОЧНО!!! До 10.04.2018. нужно переверстать пару страниц сайта. Работаю по Безопасной Сделке или постраничная оплата.HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
https://appstore-moscow.ru/ Полностью сделать аналогиюHTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Правки по верстки. Правки по адаптиву. Знание битрикс. Натяжка нескольких внутр шаблонов на битрикс.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад