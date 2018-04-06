Сверстать макет для рассылки

Ищу верстальщика на постоянную основу сотрудничества. В первую очередь стоит задача на готовом ресурсе переделать график работы, при регистрации. Смотрим как справились с этой задачей, оплачиваем, если все ок, и тогда даем задачу на разработку интернет ...