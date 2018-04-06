Сверстать макет для рассылки

HTML-версткаЗакрыт4 заявки207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

надо сверстать макет для email рассылки, у вас должен быть именно опыт в емайл рассылках, обычная верстка не подходит.

http://joxi.ru/xAeOKlvhYzeWVm

белая область должна расширятся вниз.

верстка в адаптиве.

версия 320 http://joxi.ru/KAx7lRbi4zBny2

срок цена?

6 лет назад
sergtrue
Сергей 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов