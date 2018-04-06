Верстка под OpenCart

Есть дизайн в psd, необходима верстка под ocStore 2.3.0.2.3 с адаптивом и всем рабочим функционалом.

На выходе хочу получить папку с шаблоном, который просто смогу закинуть на хостинг и включить через админку.

Основные требования:

1. Никакого bootstrap'а или других фреймворков - только чистый HTML5 + CSS.

2. Все мелкие иконки - в спрайтах, 1 css-файл, 1 js-файл.

3. Готовность демонстрировать результат в течении работы.

4. Наличие whatsapp или telegram приветствуется.

Если работа понравится, готов отдавать такие заказы на постоянной основе. Я сам верстальщик с большим стажем, при необходимости помогу/подскажу в спорных моментах.

Пожалуйста, оставляйте в заявке или в лс ссылки на свою верстку (не обязательно OpenCart, но обязательно чистый HTML), а так же сразу указывайте примерную стоимость работы. Подробное ТЗ и макеты вышлю заинтересовавшим кандидатам.