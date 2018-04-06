[b]здравствуйте[/b], хотелось бы найти опытного верстальщика, если вы сможет с веб версии сделать мобильную огромный плюс. сейчас нужена верста мебельного сайта в стиле лендинг пейдж.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать 2 страницы на bootstrap
1) https://yadi.sk/i/Tfb2Xg6E3UBWs9
2) https://yadi.sk/i/48tRj0rq3UBWtL
Пишите стоимость и срок. Нужно сверстать только контентную часть, остальное есть.
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