Верстка 20 макетов с использованием библиотеки jFlex

$3000
HTML-версткаЗакрыт5 заявок191 просмотр
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Добрый день!

Требуется сверстать более 20 макетов для нескольких веб-проектов (включая адаптив).

Обязательно с использованием библиотеки jFlex (архив отправлю заинтересовавшимся). Основная цель использования библиотеки - все лэйауты должны быть стандартизированы в части HTML/CSS для дальнейшей поддержки. Немного информации из презентации jFlex: https://youtu.be/_FSMEQlUvIc

На изучение библиотеки - 2 дня.

На верстку 1 макета - 2 дня.

Необходимы навыки работы с:— jQuery— SCSS (SASS)— Media Queries— Bootstrap— Handlebars﻿— Желательно ECMAScript 6 (ES6)

Обращаю внимание на аккуратность кода и внешнего вида лэйаута.

6 лет назад
alphainfinity
Алексей 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад