Верстка Лендинга сделать рабочими формы отправки

Рекомендую как ответственного, надёжного исполнителя. Всё сделано в срок и согласно ТЗ. Приятное, вежливое общение. Однозначно буду обращаться и в дальнейшем. Спасибо за работу! Спасибо за отличную работу. Продолжим сотрудничать.