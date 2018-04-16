Верстка Лендинга сделать рабочими формы отправки

HTML-версткаЗавершен4 заявки165 просмотров
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Верстка Лендинга сделать рабочими формы отправки  в приложение техническое задание описание функционала + скриншот макета 

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6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
KAYKER81
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$43
2 дня
Рекомендую как ответственного, надёжного исполнителя. Всё сделано в срок и согласно ТЗ. Приятное, вежливое общение. Однозначно буду обращаться и в дальнейшем. Спасибо за работу! Спасибо за отличную работу. Продолжим сотрудничать.
Работа оплачена. Всё хорошо.