Правки верстки на Wordpress

[b]здравствуйте[/b], хотелось бы найти опытного верстальщика, если вы сможет с веб версии сделать мобильную огромный плюс. сейчас нужена верста мебельного сайта в стиле лендинг пейдж.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://docs.google.com/document/d/1xUe9hQK4vs-rvWzQBIVYEqXU539nOxj9ib0G-OaTnxM/edit?usp=sharing
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