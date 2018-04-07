Верстка и адаптация сайта на wordpress быстро и недорого

HTML-версткаЗакрыт18 заявок249 просмотров
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Нужно сделать верстку и редактирование контента через админку,сроки и цена.

оплата по результату

WordPress
6 лет назад
placetech
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Catofwanders
Тарас 
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$50
2 дня
Не выполнил в срок,сделал не по тз а по своему,при этом пытался вынудить чтобы его работа была принята,пришлось обращаться к другому исполнителю!Не рекомендую!
Заказчик не отвечает на сообщения, не оплачивает безопасную сделку. Не рекомендую!
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