Заменить плагин перетаскивания элементов (JS)

HTML-версткаЗакрыт4 заявки161 просмотр
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Есть HTML страница, на которой перемещение элементов работает некорректно.

Видео-пояснение проблемы: https://vimeo.com/263652205 (2 минуты)

6 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад