Заменить плагин перетаскивания элементов (JS)

Есть дизайн в psd, необходима верстка под [b]ocStore 2.3.0.2.3[/b] с адаптивом и всем рабочим функционалом. На выходе хочу получить папку с шаблоном, который просто смогу закинуть на хостинг и включить через админку. Основные требования: 1. Никакого bootstrap'а или других ...