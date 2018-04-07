Заменить плагин перетаскивания элементов (JS)

[b]здравствуйте[/b], хотелось бы найти опытного верстальщика, если вы сможет с веб версии сделать мобильную огромный плюс. сейчас нужена верста мебельного сайта в стиле лендинг пейдж.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть HTML страница, на которой перемещение элементов работает некорректно.
Видео-пояснение проблемы: https://vimeo.com/263652205 (2 минуты)
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