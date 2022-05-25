romchyk16

Роман Бондаренко romchyk16

 
32 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
20 дней назад
Профессиональная верстка сайтов и программирование

Вёрстка, Wordpress - Качество. Сроки. Поддержка

Портфолио﻿﻿﻿

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная, резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Parallax
  • Responsive
  • jQuery + Ajax
  • BEM methodology
  • PHP, Mysql
  • Git
  • Программирование сайтов на WordPress
  • Интернет магазины WordPress + Woocommerce, Opencart/ocStore
  • Установка и настройка тем с ThemeForest и TemplateMonster
  • Калькуляторы расчета на сайт
  • Pagespeed optimization
  • Visual composer
  • Интеграция платежных шлюзов
Преимущества:

  • Работа в срок
  • Всегда на связи
  • Тестирование продукта
  • Гарантия в течение месяца
Оплата:

  • если вы заказчик с отзывами и репутацией, то в большинстве случаев я полагаюсь на вашу порядочность и работаю без предоплаты
  • если вы на веблансере недавно и не успели обзавестись рейтингом, тогда работаю по 30-50% предоплате
  • оплату обычно принимаю по Webmoney, ЯД или Приват24
PHPWordPressOpenCartMySQLВерстка сайтаСайт на WordPressAndroidHTMLiOSWooCommercejQueryAjaxocStoreGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
ТОП-50
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Отзывы заказчиков
Cooper99
Юрий 
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
2 года назад
Інтергація сайту з flatris.com.ua
Рекомендую
Все відмінно. Співробітництвом задоволен!
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$60
10 баллов
2 года назад
Автоматический выбор контактной формы в зависимости от языка
Быстро и в лучшем виде был выполнен проект! Благодарю и рекомендую!
Интересная задача, хорошая комуникация, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Cooper99
Юрий 
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Сайт на WordPress - вивести певні поля
Чітко та швидко, приємно мати справу👍
Все добре, завжди на зв'язку. Рекомендую до співпраці.
Ответный отзыв
Cooper99
Юрий 
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
2 года назад
Сделать деление из полей в WordPress
Швидко і якісно! Дякую
Все чудово, оплата своєчасно, рекомендую до співпраці!
Ответный отзыв
clarnetist
Дмитрий 
38 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
22 дня назад
$70
10 баллов
2 года назад
Внесение правок на сайте недвижимости на WP
Один из лучших специалистов, с которым я сотрудничал. Оперативный контакт, выполнение дополнительных нюансов, понимание дела. Если хотите получить гарантированный, хороший результат за адекватные деньги, тогда это отличный исполнитель для вас!
Спасибо за интересный проект! Дмитрий всегда на связи, четкое ТЗ и оплата в срок. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
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