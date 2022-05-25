Роман Бондаренко romchyk16romchyk16
32 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
20 дней назад
Профессиональная верстка сайтов и программирование
Вёрстка, Wordpress - Качество. Сроки. Поддержка
✅ Портфолио
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная, резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Parallax
- Responsive
- jQuery + Ajax
- BEM methodology
- PHP, Mysql
- Git
- Программирование сайтов на WordPress
- Интернет магазины WordPress + Woocommerce, Opencart/ocStore
- Установка и настройка тем с ThemeForest и TemplateMonster
- Калькуляторы расчета на сайт
- Pagespeed optimization
- Visual composer
- Интеграция платежных шлюзов
- Работа в срок
- Всегда на связи
- Тестирование продукта
- Гарантия в течение месяца
- если вы заказчик с отзывами и репутацией, то в большинстве случаев я полагаюсь на вашу порядочность и работаю без предоплаты
- если вы на веблансере недавно и не успели обзавестись рейтингом, тогда работаю по 30-50% предоплате
- оплату обычно принимаю по Webmoney, ЯД или Приват24
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
ТОП-50— Интернет-магазины
Показать все
Портфолио
- Каталог товаров299 просмотров
- Сайт под ключ (woocommerce)320 просмотров
- Вёрстка и натяжка на Wordpress323 просмотра
- Сайт под ключ (wordpress)308 просмотров
- Натяжка магазина на WooCommerce222 просмотра
- Вёрстка и натяжка на Wordpress222 просмотра
- HTML-верстка и натжка Landing page на Wordpress139 просмотров
- Вёрстка интернет магазина Wordpress + Woocommecre519 просмотров
- Адаптивная верстка и натяжка на ВП773 просмотра
- Адаптивная верстка и натяжка на ВП559 просмотров
- Вёрстка и натяжка на WP. Работа с API криптовалют.379 просмотров
- Реализация AJAX фильтра на Wordpress Без плагинов!682 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
2 года назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Все відмінно. Співробітництвом задоволен!
$60
10 баллов
2 года назад
Быстро и в лучшем виде был выполнен проект! Благодарю и рекомендую!
Ответный отзыв
Интересная задача, хорошая комуникация, быстрая оплата. Рекомендую!
$20
10 баллов
2 года назад
Чітко та швидко, приємно мати справу👍
Ответный отзыв
Все добре, завжди на зв'язку. Рекомендую до співпраці.
$7
10 баллов
2 года назад
Швидко і якісно! Дякую
Ответный отзыв
Все чудово, оплата своєчасно, рекомендую до співпраці!
$70
10 баллов
2 года назад
Один из лучших специалистов, с которым я сотрудничал. Оперативный контакт, выполнение дополнительных нюансов, понимание дела. Если хотите получить гарантированный, хороший результат за адекватные деньги, тогда это отличный исполнитель для вас!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект! Дмитрий всегда на связи, четкое ТЗ и оплата в срок. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Веб-программирование
27 отзывов
$15/час
от $15от 1 часа
#55
Системы управления (CMS)
24 отзыва
$15/час
от $15
#56
HTML-верстка
10 отзывов
$12/час
от $12
#435
Интернет-магазины
3 отзыва
$15/час
от $15от 1 дня
#22
Сайты «под ключ»
3 отзыва
$15/час
от $60от 1 дня
#126