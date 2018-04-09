Небольшие работы по сайту

HTML-версткаЗавершен3 заявки206 просмотров
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1. Убрать два раздела с сайта и убрать их иконки из меню, как на скрине При низких разрешениях увеличить оставшиеся иконки меню, за счет удаленных. 

2. В плагине сео, автоматически подставляется заголовок публикации, убрать эту функцию. 

Сайт: www.hweekend.ru

6 лет назад
astral985
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Niyazov_
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Мухамед, спасибо за отлично выполненную работу. Все было сделано быстро, качественно, а самое главное, что было отличное взаимопонимание, что очень важно для хорошего выполнения задания. Не смотря на возраст очень толковый верстальщик. Буду обязательно пользоваться услугами в будущем. Всем рекомендую!
Отличный заказчик, четкое ТЗ и всегда на связи) Рекомендую)
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