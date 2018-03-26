Мухамед, спасибо за отлично выполненную работу. Все было сделано быстро, качественно, а самое главное, что было отличное взаимопонимание, что очень важно для хорошего выполнения задания. Не смотря на возраст очень толковый верстальщик. Буду обязательно пользоваться услугами в будущем. Всем рекомендую!