Вы будете следующим счастливым клиентом воспользовавшись моими услугами.
Добрый день, хочу предложить вам свои услуги. Готов обсудить детали и приступить к работе.
Все проекты делаются в поставленные сроки.
Могу:
- Сверстать одностраничный сайт визитка/презентация.
- Формы отправки заявок к вам на email.
- Верстка html - адаптивных писем.
- Оптимизация сайтов который не используют CMS.
Навыки:
- HTML5, CSS3 + анимация
- адаптивная, кроссбраузерная и оптимизированная по стандартам google верстка
- SASS, gulp, svg, спрайты
- jquery, ajax
- CMS: WordPress
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
6 лет назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Определенно рекомендую к сотрудничество!
$7
10 баллов
7 лет назад
HTML
Все хорошо, в срок. Рекоммендую!
Ответный отзыв
Приятно было поработать. Четко поставленная задача. Хороший заказчик. Рекомендую.
$10
10 баллов
7 лет назад
Мухамед, спасибо за отлично выполненную работу. Все было сделано быстро, качественно, а самое главное, что было отличное взаимопонимание, что очень важно для хорошего выполнения задания. Не смотря на возраст очень толковый верстальщик. Буду обязательно пользоваться услугами в будущем. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ и всегда на связи) Рекомендую)
$18
10 баллов
7 лет назад
BootstrapSCSS
Хороший специалист Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Качественно составленное ТЗ и честность заказчика. Рекомендую.