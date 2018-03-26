Niyazov_

Мухамед Niyazov_

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Вы будете следующим счастливым клиентом воспользовавшись моими услугами.

Добрый день, хочу предложить вам свои услуги. Готов обсудить детали и приступить к работе.

Все проекты делаются в поставленные сроки.

Могу:

  • Сверстать одностраничный сайт визитка/презентация.
  • Формы отправки заявок к вам на email.
  • Верстка html - адаптивных писем.
  • Оптимизация сайтов который не используют CMS.

Навыки:

  • HTML5, CSS3 + анимация
  • адаптивная, кроссбраузерная и оптимизированная по стандартам google верстка
  • SASS, gulp, svg, спрайты
  •  jquery, ajax
  • CMS: WordPress
Буду рад с вами сотрудничать!)
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Отзывы заказчиков

astral985
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Починить кнопку "Видео" на сайте
Все отлично!
Определенно рекомендую к сотрудничество!
Ответный отзыв
van74
Иван 
31 год
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Сверстать HTML письмо
HTML
Все хорошо, в срок. Рекоммендую!
Приятно было поработать. Четко поставленная задача. Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
astral985
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Небольшие работы по сайту
Мухамед, спасибо за отлично выполненную работу. Все было сделано быстро, качественно, а самое главное, что было отличное взаимопонимание, что очень важно для хорошего выполнения задания. Не смотря на возраст очень толковый верстальщик. Буду обязательно пользоваться услугами в будущем. Всем рекомендую!
Отличный заказчик, четкое ТЗ и всегда на связи) Рекомендую)
Ответный отзыв
web-nets
Игорь 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
7 лет назад
Верстка 1 страница + выпадающее меню
BootstrapSCSS
Хороший специалист Рекомендую к сотрудничеству
Качественно составленное ТЗ и честность заказчика. Рекомендую.
Ответный отзыв