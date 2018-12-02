Починить кнопку "Видео" на сайте

$12
HTML-версткаЗавершен4 заявки314 просмотров
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Требуется починить кнопку "Видео"  у артистов на сайте: www.hweekend.ru

Сейчас что то сломалось и при нажатии на кнопку "Видео", перекидывает на сайт где это видео размещено, требуется сделать, что бы когда нажимаешь кнопку "Видео",  не перекидывало на сайт где видео размещено,  а открывалось в окне,  а фон вокруг окна затемнялся.

6 лет назад
astral985
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Niyazov_
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$12
2 дня
Все отлично!
Определенно рекомендую к сотрудничество!
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