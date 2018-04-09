Адаптивная верстка макетов

Здравствуйте! Нужно снять верстку с готового сайта. Затем нужно из обычной верстки сделать адаптивную. Сделать еще несколько пожеланий по ней. Сайт достаточно простой, ничего необычного в нем нет. Доступы к сайту есть, сейчас сайт на MODx, но все это ...