Верстка Панели управления из файлов Sketch

HTML-версткаЗакрыт3 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для проекта, связанного с криптовалютами (управление активами, торговля на биржах), нужно сделать верстку Админ. панели из файлов дизайна, сделанных в Sketch

Всего будет около десяти разделов

  • Управление сайтом
  • Управление блогов
  • Пользователи
  • Партнеры
  • Инвест. фонды
  • Финансовые операции
  • Анатилитика (статистика)
  • Администраторы (управлене другими админами)
  • Настройки сайта
Для каждого раздела будет 5-8 макетов с разными состояниями (вкладками, окнами), верстка будет без адаптива (только один брикпоинт). Начать работу нужно завтра.

От вас оценка по времени (вилка в часах) и стоимость одного часа.

Спам ответы, автоматические и копипаст ответы отклоняются сразу же.

Пример макета прикладываю.

6 лет назад
finexlab
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 отзывов
  • Похожие заказы

  • Сделать верстку на Bootstrapv4.0.0

    $40

    Нужно сверстать на Bootstrapv4.0.0 (http://getbootstrap.com/) пример макета во вложении ([b][u]макет сделан в иллюстраторе[/u][/b]). Обязательное адаптирование макета под мобильные устройства с помощью этого Фреймворка. Макет будет проверятся на различных браузерах,на правильность использования bootstrap. По максимому использовать кнопки, иконки bootstrap ...

    Bootstrap
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивные таблицы Drupal

    Есть сайт с адаптивной вёрсткой, но со старыми таблицами. Пример таблицы: https://goo.gl/TCcAem Всего 6 таблиц. Задача в том, чтобы переверстать таблицы, сделав их адаптивными и подравнять их вид в desktop-версии, где это требуется (пример - съезжают ячейки с ...

    Drupal
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка страницы с анимацией

    Необходимо качественно сверстать необычную страничку. Вот пример, нужно сделать что-то подобное: https://www.exsus.com/highway-one-roadtrip/ Но с более простым сценариям и меньшим количеством объектов. Пожалуйста, посмотрите на этот пример и оцените, готовы ли вы взяться за подобную работу. Я понимаю, что эта задача ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить html-код лэндинга

    $5

    Есть 2 практически идентичных лэндинга. http://hollandec.com/lp/beginners/index.html http://hollandec.com/lp/pro/index.html Думаю проблема там одинаковая. В браузерах хром и яндекс директ не подгружается лэндинг, кроме первого экрана. В мозилле нормально отображается. Нужно исправить этот баг. Бюджет 300 рублей.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать 1 страницу

    Необходимо сверстать часть страницы сайта (см. вложение). Верстать нужно всё, кроме шапки страницы, формы заказа и подвала (перечеркнуто, что не нужно). Исходник в .psd. В заявке указывайте стоимость и срок.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поправить верстку.

    $5

    На сайте https://movie2k.so/ почему то появилось нижная навигация, надо настроить ширину сайта чтобы всё было норм. И надо выделить название жанров фильмов как то красиво, типа оранжевой полосы под текстом

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать блок

    Нужно адаптивно сверстать такой блок [url=http://prntscr.com/j2l2em]http://prntscr.com/j2l2em[/url] В первой колонке — картинки-табы, кликаешь ее и информация в таблице (цены) меняется

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переверстать сайт с доработкой функционала

    Нужно переверстать сайт [url=http://www.vsemktostroit.ru/]http://www.vsemktostroit.ru/[/url] и немного доработать функционал. По большей части это уже сделано на тестовом домене:  [url=http://vsemkto.tmweb.ru/]http://vsemkto.tmweb.ru/[/url]  Но работа не доделана. Обязательные требованияНужно переверстать сайт [url=http://www.vsemktostroit.ru/]http://www.vsemktostroit.ru/[/url] и немного доработать функционал. По большей части это уже сделано на тестовом домене:  [url=http://vsemkto.tmweb.ru/]http://vsemkto.tmweb.ru/[/url]  Но работа не ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить раздел филиалы на сайте / верстка + google maps

    Необходимо раздел сайта http://tkapelsin.ru/branches.html подправить. Необходимо в разделе филиалы добавить филиал в Екатеринбурге. И подправить кое-что в самом разделе по другим филиалам.. По сути привести точки  на картах гугла в соответствии с этим разделом на этом сайте ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад