Верстка Панели управления из файлов Sketch

Для проекта, связанного с криптовалютами (управление активами, торговля на биржах), нужно сделать верстку Админ. панели из файлов дизайна, сделанных в Sketch

Всего будет около десяти разделов

Управление сайтом

Управление блогов

Пользователи

Партнеры

Инвест. фонды

Финансовые операции

Анатилитика (статистика)

Администраторы (управлене другими админами)

Настройки сайта

Для каждого раздела будет 5-8 макетов с разными состояниями (вкладками, окнами), верстка будет без адаптива (только один брикпоинт). Начать работу нужно завтра.

От вас оценка по времени (вилка в часах) и стоимость одного часа.

Спам ответы, автоматические и копипаст ответы отклоняются сразу же.

Пример макета прикладываю.