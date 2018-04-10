Поправить раздел филиалы на сайте / верстка + google maps

HTML-версткаЗавершен12 заявок209 просмотров
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Необходимо раздел сайта http://tkapelsin.ru/branches.html подправить.

Необходимо в разделе филиалы добавить филиал в Екатеринбурге. И подправить кое-что в самом разделе по другим филиалам.. По сути привести точки  на картах гугла в соответствии с этим разделом на этом сайте - http://tk-gruz.ru/filialy Потому что сейчас есть ошибки в расположении точек в Бишкеке, в Омске, остальные нужно тоже просмотреть. В общем раздел по филиалам на сайте tkapelsin.ru необходимо подправить и обновить в соответствии с актуальной информацией на сайте tk-gruz.ru.

Получается что нужно сделать правки по тексту + настроить расположение маркеров в картах Google Maps, что интегрированы в данный раздел.

Так же добавить на сайт фавикон для сайта. Я его вышлю отдельно.

Пишите цены и сроки. Работы на пол дня, будьте адекватны в оценке стоимости работ, пожалуйста)

6 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Владимир отличный исполнитель! Буквально за вечер все было сделано хорошо и качественно! Ничего не пришлось лишний раз объяснять/разъяснять.. просто понял задачу, взял и сделал! Супер!)
Все отлично. Рекомендую
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