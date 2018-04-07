Outsource landing + e-mail campaign

Уважаемая Юлия,

я нашел ваше резюме, где написано что вы делаете под ключ landing page, e-mail компании.

﻿https://www.work.ua/resumes/3374243/у нас стоит задача сделать 3 B2B landing page для ИТ продуктов.вот примеры что мы делаемhttp://gigamon.softprom.com/http://vmware.softprom.com/у нас маркетинг отдел завален работой, а мне надо на немецком сделать подобное для продуктовhttps://trapx.com/product/http://www.cybonet.com/en/products/cybowallhttps://www.securonix.com/snypr-security-analytics-platform/и сделать mail компании (unisender/mailchimp/drip) по базам для потенциальных реселлеров в Европе этих продуктов, вчастности пригласить на семинар уже в мае один.менеджер в Европе, который даст материалы англоязычный.нам надо под ключ это, бюджет эконом, поэтому я ищу варианты.Вам это может быть интересно? сколько времени/денег?

с уважением

Павел